«Били и срывали одежду»: изнасилованная тремя полицейскими дознаватель из Уфы рассказала о подробностях

СМИ заполучили постановление о возбуждении уголовного дела, в котором пострадавшая от изнасилования девушка-дознаватель раскрыла детали произошедшего. Убежать из кабинета и скрыться от насильников она, судя по данным, никак не могла.

Сейчас три полицейских находятся в СИЗО, в СМИ до сих пор не утихает шумиха вокруг скандального происшествия. Как сообщалось ранее, 31 октября в полицию обратилась 23-летняя девушка-дознаватель, она сообщила об изнасиловании. В беседе с правоохранителями пострадавшая рассказала о подробностях случившегося, однако общественности эти детали ранее известны не были. Теперь же в Сети появился снимок предполагаемого постановления, в котором описано происшествие.

Изнасилованная тремя полицейскими дознаватель из Уфы рассказала, что с 19:30 до 05:00 часов утра она была в здании ОВМ ОМВД России по Уфимскому району. Там она распивала спиртное вместе с тремя коллегами-полицейскими. У мужчин возник преступный умысел, они решили ее изнасиловать.

Полицейские били девушку и срывали с нее одежду. Они несколько раз ударили ее по разным частям тела, после чего поочередно ее изнасиловали. В документе также указано, что полицейские против воли и желания дознавателя совершали над ней насилие сексуального характера. Судя по всему, полицейские изнасиловали девушку сразу несколькими способами.

Девушка-дознаватель не могла убежать от полицейских, так как те ее избили и оставили без одежды. Насильники сорвали с нее вещи и нанесли побои, поэтому пострадавшая не сумела сбежать из того кабинета. Лишь ранним утром она смогла выйти на свободу и сразу же отправилась в полицию, чтобы написать заявление.