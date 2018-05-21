В Петрозаводске на остановке умер пожилой мужчина

Сегодня около полудня в Петрозаводске на остановке на Лососинском шоссе пожилой мужчина пожаловался на плохое самочувствие.

На место сразу же выехала скорая помощь специальной части МЧС. Пенсионеру была оказана вся необходимая первая помощь. Несмотря на это, мужчина скончался. Как сообщают экстренные службы, ему было 60 лет.

Причины и обстоятельства смерти мужчины пока что неизвестны.

Согласно статистике ВОЗ, основой причиной смерти людей пожилого возраста являются сердечно-сосудистые заболевания. Возраст старше 60 лет считается самым тяжелым в плане медицинского обслуживания. В России 80% смертей случаются по причине хронических заболеваний, не связанных с инфекциями. Количество нетрудоспособного населения составляет 25% на начало 2018 года. Ожидается, что этот показатель будет расти.