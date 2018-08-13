В Брянске подросток обокрал пьяного мужчину

В Володарском районе Брянска на улице Пушкина произошла кража. Подросток украл сумку с мобильным телефоном у 58-летнего мужчины, спящего на лавочке.

Пострадавший во время инцидента спал на лавочке, на улице Пушкина в состоянии алкогольного опьянения. Этим и решил воспользоваться несовершеннолетний преступник. Украденный мобильный телефон, по словам мужчины, стоил 4000 тыс. рублей.

Сотрудники полиции разыскали 15-летнего парня, совершившего кражу, и изъяли телефон. Подросток оказался жителем поселка Большое Полпино.

Следственный отдел Брянска предъявил задержанному парню обвинения по статье УК РФ «Кража». Статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

17 октября стало известно об инциденте в ТРЦ «Аэропарк». 17-летний школьник попытался украсть из магазина куртку, сняв с нее защитный магнит. Однако работницы магазина смогли догнать парня и передать в руки полицейских.