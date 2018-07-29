В Москве мужчина погиб при попытке забраться на платформу на станции "Каланчевская"

13 ноября на станции «Каланчевская» Московской железной дороги мужчина был насмерть зажат поездом, сообщил источник в экстренных службах.

Согласно поступившей информации, мужчина собирался залезть на платформу в неположенном месте перед проезжающим поездом, который ехал по маршруту «Москва-Нахабино». Неизвестный оказался зажат между платформой и составов. От полученных травм он погиб на месте. Смерть установили подъехавшие медики.

На место ЧП отправилась следственно-оперативная группа для выяснения подробностей произошедшего. Из-за инцидента отправление поезда пришлось задержать на полчаса. После электропоезд отправился дальше по маршруту. В пресс-службе МЖД заявили, что машинист пытался остановить состав с помощью экстренной системы торможения, но поезд ехал на высокой скорости, а до полной остановки было недостаточно расстояния.

Спасательная служба неоднократно призывала граждан РФ соблюдать осторожность рядом с железной дорогой и не находиться на путях. Ранее подобный инцидент произошёл в Подмосковье на станции «Одинцово» - мужчина вышел на железнодорожные пути и попал под электропоезд.