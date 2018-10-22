Один человек погиб в ДТП с 13 авто на трассе М-4 в Ростовской области

Сегодня, 15:29 \\ Происшествия

Массовая авария произошла из-за плохой погоды. Водители не справились с управлением, так как на дороге был сильный гололед.

 Сотрудники Главного управления МВД России по Ростовской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое было зафиксировано в пределах автодороги М-4. Согласно информации, которую предоставляет источник, по ходу аварии погиб один человек, а еще один получил телесные повреждения. Помощь ему уже оказали медики.

По предварительной версии правоохранителей, столкновение 13 авто на трассе произошло из-за обледеневшей дороги. В таких условиях люди, находившиеся за рулем своих автомобилей, не смогли избежать столкновений кузовами, так как тормозной путь увеличился. Тем не менее, на большинстве машин остались лишь незначительные вмятины.

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Автор - Мартина Корф
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