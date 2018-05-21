Трансформеры по-русски: приятели из Владивостока переоделись в «автобус» и пошли по мосту

Сегодня, 13:49 \\ Происшествия

Четверо мужчин из Владивостока притворились транспортным средством, чтобы пройти через мост, закрытый для пешеходного сообщения.

Регистратор одного из автомобилей, движущихся по мосту чрез Золотой Рог во Владивостоке, запечатлел курьезный случай. Группа мужчин пыталась воспользоваться мостом, предназначенным только для транспортных средств, одевшись в костюм автобуса. Популярность данного видео набирает обороты в сети интернет.

На кадрах, полученных из видеорегистратора видно, как «человек-автобус» движется вместе с другими автомобилями в полосе. Скорее всего, парни рассчитывали на то, что в темное время суток такая махинация не будет замечена. Однако, человек в форме, охранник или сотрудник правоохранительных органов, заметил аферу и остановил молодых людей. Далее они все вместе проследовали в обратном направлении. Движение пешеходов по мосту над Золотым Рогом запрещено с 2015 года.

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Автор - Антон Словацкий
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