Жительница Энгельса убила подругу из-за голодного котенка

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27-летней девушки присудили 9 лет колонии, ее признали виновной в убийстве 47-летней женщины. Об этом 13 ноября сообщила прокуратура Саратовской области.

 По данным суда, в июле этого года жительница Энгельса решила увидеться со своей знакомой. Она пришла к подруге в гости и там заметила котенка. В ходе застолья девушка упрекнула подругу в том, что та не кормит своих домашних животных. Хозяйка дома не стала слушать свою знакомую и отказалась кормить своего котенка. Девушке отказ показался возмутительным, из-за голодного котенка она схватила нож и нанесла подруге около 49 ударов. От ран женщина умерла.

Суд постановил, что жительница Энгельса, которая убила подругу из-за голодного котенка, является виновной. Теперь девушка отправится в колонии общего режима, где будет находиться в течении 9 лет. Как пишут СМИ, жительница Энгельса была крайне возмущена тем, что ее подруга «морит голодом» котенка. Изначально она просто попросила знакомую покормить животное, но когда та отказалась, началась потасовка.

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Автор - Анна Пушкина
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