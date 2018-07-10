В Петербурге на детской площадке нашли труп женщины с плюшевым медвежонком

Тело было обнаружено накануне по адресу Старо-Петергофский проспект в Северной столице. Вечером 12 ноября в местное отделение полиции поступило сообщение о том, что на детской площадке находится труп.

Примечательно, что рядом с телом женщины обнаружена сумочка, в которой находились несколько книг, проездной билет, а также лак для ногтей и плюшевый медвежонок. Представители правоохранительных органов в настоящий момент выясняют все обстоятельства случившегося.

Установлен примерный возраст покойной – около 40 лет. Эксперты уже осмотрели труп, однако, отметили, что, по первому анализу, признаки насильственной смерти отсутствуют. На женщине, обнаруженной на детской площадке в Петербурге, были надеты стандартные джинсы голубого цвета, синяя куртка и шапка серого цвета. Отмечается, что личность умершей пока не установлена. Представители правоохранительных органов подчеркивают, не исключено, что местная жительница могла просто замерзнуть.

Напомним, ранее сообщалось, что в Северной столице на детской площадке был найден труп мужчины. У погибшего были зафиксированы многочисленные синяки. Медики диагностировали травму головы. По факту случившегося проводилась проверка.