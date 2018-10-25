В Волгограде девушка спровоцировала ДТП нескольких автомобилей

Сегодня, 10:35 \\ Происшествия

В Волгограде произошла авария по вине девушки, которая повлекла за собой столкновение трех иномарок.

 Накануне девушка 26 лет, которая управляла автомобилем «Пежо» передвигалась в Ворошиловском районе по улице Академической. В одном из участков дороги автоледи решила не пропускать «Дэу» из-за чего произошла авария. Девушка врезалась в импортный автомобиль. Удар откинул машину, что спровоцировало еще одно столкновение с «Рено».

Правоохранительные органы сообщили, что сотрудниками скорой помощи в больницу доставлен мужчина 28 лет, который является пассажиром «Дэу».

Ранее стало известно, что в Москве на Дмитровском шоссе случилось ДТП, в котором приняли участие три автомобиля.

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Автор - Дарья Андросова
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