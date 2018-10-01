К японским берегам подошли 89 северокорейских лодок с трупами

Рыболовецкие шхуны и деревянные лодки из КНДР часто приносит в территориальные воды Японии.

За два месяца нынешней осени сотрудники японской береговой охраны обнаружили в своих водах и на побережье 89 дрейфующих плавсредств их Северной Кореи. Все найденные лодки и маленькие суда занимались рыболовным промыслом. В некоторых шхунах попадались и тела погибших рыбаков. В общей сложности было найдено 12 трупов, начиная с сентября. Такие печальные данные были опубликованы в издании The Japan News.

Власти Японии объясняют страшные находки попыткой северокорейской стороны справиться с постоянным экономическим давлением. Нелегальная ловля рыбы и продажа морепродуктов на черных рынках может приносить КНДР неплохие финансовые вливания в иностранной валюте, поступления которой фактически прекратились с введением санкций. Одним из ударов для Пхеньяна очевидно стал запрет на покупку их морепродуктов другими государствами. В Токио сообщили, что осенью 2017 года у берегов страны восходящего солнца были найдены 59 рыбацких плавсредств КНДР.