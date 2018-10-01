К японским берегам подошли 89 северокорейских лодок с трупами

Сегодня, 10:34 \\ Происшествия

Рыболовецкие шхуны и деревянные лодки из КНДР часто приносит в территориальные воды Японии.

За два месяца нынешней осени сотрудники японской береговой охраны обнаружили в своих водах и на побережье 89 дрейфующих плавсредств их Северной Кореи. Все найденные лодки и маленькие суда занимались рыболовным промыслом. В некоторых шхунах попадались и тела погибших рыбаков. В общей сложности было найдено 12 трупов, начиная с сентября. Такие печальные данные были опубликованы в издании The Japan News.

Власти Японии объясняют страшные находки попыткой северокорейской стороны справиться с постоянным экономическим давлением. Нелегальная ловля рыбы и продажа морепродуктов на черных рынках может приносить КНДР неплохие финансовые вливания в иностранной валюте, поступления которой фактически прекратились с введением санкций. Одним из ударов для Пхеньяна очевидно стал запрет на покупку их морепродуктов другими государствами. В Токио сообщили, что осенью 2017 года у берегов страны восходящего солнца были найдены 59 рыбацких плавсредств КНДР.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Девушка пострадала после обрушения потолка в минском ТЦ "Арена-Сити"

 По происшествию поступили официальные данные от представителей экстренных служб. До этого СМИ сообщили, что по ходу несчастного случая якобы погибли несколько человек.

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

В Москве эвакуировали Киевский и Белорусский вокзалы

Сегодня, 11 ноября, после двух анонимных звонков о нахождении взрывных устройств были...

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

Стала известна возможная причина пожара в петербургском гипермаркете «Лента»

 По последней информации, огонь охватил около 5 тысяч квадратных метров площади...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ