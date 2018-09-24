Пострадавшая уже заявила о случившемся в полицию. Из-за газового баллончика женщина получила травму глаза и могла остаться слепой, пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В Москве водитель такси брызнул в глаза пассажирки газ из баллончика. Пострадавшая сообщила о случившемся полицейским ОВД «Тверской». 12 ноября она пришла к правоохранителям и рассказала, что инцидент случился в ночь на 5 октября. По словам пострадавшей, она заказала такси в центре Москвы. Во время поездки таксист повел себя агрессивно и брызнул в нее из газового баллончика.

У женщины был химический ожог роговицы глаза. По данным СМИ, инцидент случился из-за ссоры, которая возникла между пассажиркой и водителем такси. Полиция уже начала расследовать происшествие, правоохранителям предстоит восстановить картину случившегося и выяснить, будет ли таксист нести наказание за произошедшее.

Эксперты утверждают, что газовые баллончики являются одним из средств самообороны. Из-за газа, которые распыляется из баллона, у человека появляются неприятные ощущения и сильное слезотечение. Газовые баллончики весьма опасны, так как в некоторых случаях они могут привести к серьезным травмам глаз.