В центре Москвы в здании XVIII века нашли человеческие останки

Сегодня, 09:08 \\ Происшествия

Раньше в нем располагалась общежитие Военной академии имени Михаила Фрунзе, которая прекратила осуществлять подготовку офицеров в 1998 году.

 Многие годы после этого оно оставалось заброшенным, хотя его и считали памятником культурного наследия. Здание находится в центре Москвы, оно было возведено еще в XVIII веке. Уже давно в мэрии стали говорить о необходимости провести в нем ремонт, однако к работам приступили лишь на прошлой неделе.

Тогда-то рабочие и нашли человеческие останки. Они сообщили, что увидели скелет в подвале. На нем не было одежды, а рядом с ним не было никаких документов. На место вызвали антропологов, которые установили, что человек умер около двух десятков лет назад. Других подробностей они не сообщили. Останки были переданы в морг для проведения дальнейших исследований над ними и установления личности погибшего, а также причины его смерти.

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Автор - Мартина Корф
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