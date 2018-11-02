В центре Москвы в здании XVIII века нашли человеческие останки

Раньше в нем располагалась общежитие Военной академии имени Михаила Фрунзе, которая прекратила осуществлять подготовку офицеров в 1998 году.

Многие годы после этого оно оставалось заброшенным, хотя его и считали памятником культурного наследия. Здание находится в центре Москвы, оно было возведено еще в XVIII веке. Уже давно в мэрии стали говорить о необходимости провести в нем ремонт, однако к работам приступили лишь на прошлой неделе.

Тогда-то рабочие и нашли человеческие останки. Они сообщили, что увидели скелет в подвале. На нем не было одежды, а рядом с ним не было никаких документов. На место вызвали антропологов, которые установили, что человек умер около двух десятков лет назад. Других подробностей они не сообщили. Останки были переданы в морг для проведения дальнейших исследований над ними и установления личности погибшего, а также причины его смерти.