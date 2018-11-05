Девушка пострадала после обрушения потолка в минском ТЦ "Арена-Сити"

По происшествию поступили официальные данные от представителей экстренных служб. До этого СМИ сообщили, что по ходу несчастного случая якобы погибли несколько человек.

Сотрудники Главного управления МЧС Республики Беларусь по Минской области сообщают о случае, по ходу которого на территории административного центра произошло ЧП в здании ТЦ "Арена-Сити". Согласно информации, которую они предоставляют, там произошло обрушение потолка на площади около 150 квадратных метров, из-за чего пострадала одна девушка. Ее привалило грудой металла, которая держала навесной потолок.

На место сразу прибыла бригада МЧС, однако еще до этого находившиеся на месте посетители и сотрудники минского торгового центра самостоятельно помогли девушке освободиться от навалившегося на нее груза. После квалифицированную помощь ей оказали медики.