В Петербурге задержан иностранец, который прокатил полицейского на капоте за просьбу показать документы

Сотрудники правоохранительных органов в Северной столице задержали гражданина иностранного государства. Представителем какой страны является 26-летний молодой человек, неизвестно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщается, что инцидент произошел 11 ноября у дома №18 на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Злоумышленник находился в автомобиле марки LadaPriora. По предварительным данным, автовладелец был остановлен сотрудником полиции. Представитель охраны порядка попросил молодого человека предъявить документы. Однако реакция парня оказалась очень странной. Вместо того чтобы выполнить просьбу, он нажал на газ, сбил полицейского и «прокатил» его на капоте машины несколько метров, после чего скрылся.

Известно, что позже его удалось задержать неподалёку от места происшествия - у дома №1 по Торговому переулку. Отмечается, что пострадавший сотрудник полиции отделался лишь ушибами и кровоподтеками голени и кистей. Нарушитель оказался представителем иностранного государства. Протоколы об административном правонарушении в отношении водителя уже составлены.

Напомним, похожий инцидент произошел ранее в Москве. Автолюбитель продемонстрировал аналогичную реакцию на просьбу сотрудника правоохранительных органов предъявить документы. При этом уголовное дело в отношении нарушителя было возбуждено.