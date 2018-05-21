Видео: Пожар на заводе "Центролит" в Рязани. Ведутся работы по тушению пожара

В Рязани загорелся крупный завод по производству жидкости для розжига на заводе «Центролит». Об этом заявляет пресс-служба Министерства по ЧС России.

Сообщение о происшествии в МЧС поступило в 12.13. По данным источника, здание, высотой в два этажа, начало гореть в пределах площади триста квадратных метров, однако пламя уже достигло двух тысяч квадратных метров. Тем не менее, как сообщается, угроза дальнейшего распространения огня отсутствует. Пострадавших во время пожара также нет.

Сейчас ведутся работы по тушению пожара. На месте происшествия работают 37 специалистов-пожарников, а также 11 единиц специальной техники. Увидеть видео с места происшествия можно по этой ссылке.

Также сообщается, что одновременно с заводом «Центролит», сегодня загорелось здание военной прокуратуры. Происшествие случилось из-за неисправной электропроводки. Люди были эвакуированы, обошлось без жертв.