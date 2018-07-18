В Москве задержан жестоко избивший пенсионерку мужчина

Следственный комитет РФ завел уголовное дело в отношении безработного 33-летнего москвича, который беспричинно напал на 78-летнюю пенсионерку, кормившую бездомных кошек во дворе.

Нападение произошло утром 11 ноября у дома на улице 7-я Лазенки в московском Ново-Переделкино. В СК сообщили, что мужчина подошел к пожилой женщине и начал душить её, а затем повалил на землю и стал пинать по голове. После того как злоумышленник заметил, что потерпевшая потеряла сознание и лежит без движения, он поспешил скрыться. Причины такого агрессивного поведения сейчас выясняют следователи. Также они изучают запись с камер видеонаблюдения.

Пенсионерку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в реанимации, и врачи борются за её жизнь. Специалисты диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и лицевого скелета, рану головы.

По информации телеканала РенТв, потерпевшая жила в доме престарелых и вышла на ежедневную прогулку.

Преступник уже задержан. Сейчас решается вопрос о применении к нему ограничительной меры в виде заключения под стражу. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

На данный момент нет информации, привлекался ли мужчина ранее к уголовной ответственности и попадал ли он вообще в поле зрения правоохранительных органов. Расследование дела продолжается.