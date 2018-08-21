Мужчина в США решил избежать тюрьмы за изнасилование, притворившись мертвым

Местные издания Homer News и Anchorage Daily News США сообщили, что профессиональный Рыбак из Аляски инсценировал собственную смерть, чтобы избежать наказание за совершенное им преступление сексуального характера.

По данным правоохранительных органов, рыбак Райан Меганэк обвиняется в совершении изнасилования над женщиной, находящейся в состоянии опьянения, в 2016 году. Отмечается, что у 35-летнего мужчины уже была судимость за преступление сексуального характера. Рецидив, то есть повторное аналогичное преступление обычно наказывается строже, поэтому злоумышленнику предстояло длительное тюремное заключение. Однако Меганэк совсем не хотел возвращаться в места лишения свободы, а потому решил избежать наказания.

Рыбак уговорил свою 25-летнюю девушку помочь ему инсценировать собственную смерть. Он отплыл на лодке от берега примерно на 2 километра, где затопил собственное водное судно. Затем мужчина отправился в заранее приготовленный им палаточный лагерь, устроенный неподалеку от дома своих родителей. После этого он подал специальный сигнал своей возлюбленной, которая сообщила родственникам о том, что Меганэк не вернулся из плавания.

Отмечается, что была организована широкомасштабная поисковая операция по поиску рыбака. Затея могла стать успешной, если бы девушка под давлением родных не рассказала о спланированной инсценировке. В результате рыбака осудили и к 15 годам лишения свободы прибавили еще 15 месяцев заключения за то, что он притворился мертвым. Кроме того мужчине предстоит вернуть в бюджет города 384 тысячи долларов, которые были потрачены на его поиски.