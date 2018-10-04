Годовалая девочка утонула в баке с водой в Бурятии

Позже 21-летняя мать ребенка рассказала, что оставила его дома наедине с собой всего на 15 минут. Она вышла во двор, чтобы наколоть дров.

Сотрудники Главного управления МВД Российской Федерации по Республике Бурятия сообщают о несчастном случае, который произошел на территории поселка Усть-Баргузин. Согласно информации, которую они предоставляют, в ходе него скончалась годовалая девочка. Она утонула в баке с водой, который занесли в дом с приходом холодов. Инцидент был зафиксирован 10 ноября.

Мать одна воспитывала девочку, так как ее муж время назад погиб в лесу. Из-за этого на нее легли все обязанности в семье, в том числе и колка дров. В указанный выше день она вышла на улицу за дровами, а когда вернулась, нашла дочь без сознания в баке. После этого она сразу вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики уже не смогли привести пострадавшую в чувство.

В полиции установили, что девочка, скорее всего, сначала уронила свою игрушку в бак, после чего потянулась за ней, однако из-за этого упала вниз головой и захлебнулась. Уровень воды в канистре не превышал 12 сантиметров, однако этого хватило для произошедшего.