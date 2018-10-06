В Великобритании фаната сериала «Игра престолов» приговорили к пожизненному сроку за убийство своего соседа церемониальным мечом. Отмечается, что мужчина занимался торговлей наркотиками, и его сосед был одним из клиентов британца.

Постоянный покупатель наркотических средств задолжал ему денег, в результате чего произошла ссора. Не выдержав, наркоторговец напал на противника с переделанным в меч ножом.

Арабские СМИ опубликовали последние слова журналиста Хашукджи, которые были сообщены арабскому телеканалу журналистом турецкой газеты. Слава были записаны на аудио, что стало подтверждением пяток и насильственной смерти. Он говорил: «Я задыхаюсь… Снимите этот мешок с меня, у меня клаустрофобия».

Также отмечается, что в Великобритании прокомментировали учения НАТО в Норвегии. Ряд квалифицированных специалистов подверг сомнению целесообразность данных мероприятий. Поскольку учения проводились прямо на границе с российским государством, эти действия выглядели как недвусмысленный намек на "потенциальную" вражду.