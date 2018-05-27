В Москве эвакуировали Киевский и Белорусский вокзалы

Сегодня, 11 ноября, после двух анонимных звонков о нахождении взрывных устройств были эвакуирован Белорусский и Киевский вокзалы.

Из Киевского вокзала эвакуировали порядка одной тысячи человек, здание работало только на выход. По итогам проверки взрывного устройства обнаружено не было, и в данный момент вокзал вернулся к работе в штатном режиме.

Чуть позже появилась информация, что из-за угрозы взрыва также пришлось начать эвакуацию Белорусского вокзала. В проверке задействованы кинологи с собаками. Вход в вокзал также закрыт, однако всех прибывающих пассажиров выпускают на улицу.

Белорусский и Киевский вокзалы являются крупнейшими железнодорожными терминалами столицы. Киевский вокзал является памятником архитектуры и инженерного искусства, а также объектом культурного наследия народов России федерального значения. Ежедневный суточный пассажиропоток Киевского и Белорусского вокзалов по отдельности составляет 32 тысячи человек.