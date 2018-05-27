Задержан подозреваемый в убийстве семьи в Подмосковье

В Луховицком районе Подмосковья оперативники задержали подозреваемого в тройном убийстве. Им оказался 30-ти летний местный житель.

Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

Предварительно установлено, что 10 ноября этот человек гостил в доме пенсионеров и во время застолья они распивали спиртные напитки. Позже гость поссорился с хозяином на почве личных отношений, схватил нож и убил сначала пожилого мужчину, затем его жену и 46-летнего сына. Потерпевшие скончались на месте.

В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый ранее был судим и уже отбывал срок за убийство. Во время допроса он признался в преступлении и рассказал подробности совершенного им злодеяния. Сейчас решается вопрос о его аресте. Следствие продолжается.