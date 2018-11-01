Лена Миро высмеяла полицейских Уфы после изнасилования дознавательницы

Причиной стало обращение к гражданам Радия Хабирова.

Глава Уфимской области в День МВД опубликовал в социальной сети пост, где попросил пользователей не сваливать на головы полицейских критику, связанную, в том числе, с недавним изнасилованием дознавательницы её коллегами во время распития алкоголя на рабочем месте. Хабиров пишет: «После того, как несколько их «коллег» прогремели на всю страну - каких только проклятий в свой адрес они не услышали. А я вот смотрю на них и вижу людей, у которых тяжелая жизнь и трудная, низкооплачиваемая и неблагодарная работа. И если мы их сейчас не поддержим, то кому будем кричать «помогите», в случае чего?»

У многих пользователей Сети, как и у Лены Миро, сложилось впечатление, что глава области хочет защитить сотрудников МВД и тихо закрыть дело, расположив к себе граждан. Но Лена Миро высмеяла его и полицию за то, что считают людей глупыми. Она отмечает, что поголовные «проклятия» - не выход из ситуации, но и единоросс Хабиров и его предшественники не сделали ничего, чтобы установить порядок в рядах полицейских. Лена Миро в шуточной форме напомнила правоохранителям их «грехи» последних лет и призвала их отчитаться о проделанной работе по выявлению правды и наказанию виновных.