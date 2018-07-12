Самолет, летевший из Парижа в Шанхай, экстренно сел в Иркутске

Boeing-777 компании Air France, выполнявший рейс Париж – Шанхай, экстренно приземлился в Иркутске из-за задымления кабины пилотов.

Командир сообщил диспетчерам о происшествии когда лайнер находился на границе России с Монголией, и экипажу было предписано в срочном порядке изменить курс и следовать в Иркутск, где аэропорт способен принять такой крупный самолет.

Посадка прошла успешно, по данным онлайн - табло аэропорта Иркутска, самолет сел в 14.58 (время местное).

Все пассажиры эвакуированы и размещены в гостиницах аэропорта и в городе. На борту находились 280 человек, включая всех членов экипажа. По предварительным данным никто не пострадал. Причина задымления в данный момент выясняется.