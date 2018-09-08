"Всё, что нам нужно, это твои сладости": двое преступников угнали машину с восточными сладостями на сумму в 3 миллиона рублей

В Ленинградской области преступники украли груз, наполненный сладостями на сумму 3 миллиона рублей. Они обманом завладели товаром и скрылись в неизвестном направлении.

Происшествие случилось в Тосненском районе Ленинградской области. Заявление в полицию уже подал генеральный директор кондитерской фирмы ООО «Фран-фуд». Известно, что 8 ноября он дал поручение двум сотрудникам отправить товар в другой регион. Однако машина так и не достигла пункта назначения, а на связь мужчины не выходили уже трое суток. С того дня, как машина выехала со склада, расположенного в поселке Федоровское, ее больше никто не видел.

На сегодняшний день, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и ведут поиски пропавшего товара с мошенниками. Точная сумма товара составляет 2,985,150 рублей.