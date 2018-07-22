В Чите спасли примерзшую ко льду собаку на озере Кенон

Спасти несчастное животное помог счастливый случай. Мимо проезжали сотрудники госучреждения "Забайкалпожспас", которые патрулировали территорию и вызволили собаку из ледяного плена.

Оказалось, что животное уже довольно продолжительное время лежало примершим ко льду на озере Кенон. Отмечается, что у собаки в буквальном смысле вмерзли в ледяную корку хвост и задние лапы. Спасатели вовремя заметили несчастную собаку и помогли ей выбраться.

Животное вызволили, отогрели, накормили и отпустили, доставив на берег. Предварительно, спасатели убедились, что собаке ничего не угрожает. Освободить пленницу удалось при помощи специальных инструментов. Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье 11 ноября утром.

Отмечается, что в Чите в настоящий момент довольно низкие температуры, особенно это заметно в ночное время суток. Поэтому неудивительно, что собака оказалась заложницей замерзшего водоема. Известно, что озеро Кенон входит в бассейн реки Ингода. Длина его береговой линии составляет 5,6 километров, а площадь - 16,2 квадратных километров.