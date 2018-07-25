В исправительной колонии в Томске произошел пожар

Возгорание по неизвестной причине частично разрушило крышу томской исправительной колонии № 3.

Сегодня, 10 ноября произошел пожар в одноэтажном здании на площади 150 кв. метров. Часть кровли обрушена. Жертв нет.

На данный момент, пожар потушен. Причины инцидента пока что не установлены. Известно, что загоревшаяся территория никак не используется, и заключенных там нет. Детали происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

В июле 2018 года в Брянской области был убит заключенный в колонии № 6. Сотрудник колонии превысил полномочия и задушил заключенного с помощью тряпки. По факту было возбуждено уголовное дело. Только осенью стало известно о передаче документов в суд.