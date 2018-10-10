В Бежецке молодой водитель сбил пешехода на "зебре"

Молодой водитель, управляющий иномаркой, совершил наезда на женщину 27 лет на пешеходном переходе. Инцидент произошел сегодня на перекрестке улиц Рыбинская и Нечаева.

Установлена марка автомобиля - Volkswagen Polo. Водитель не пропустил женщину, когда та переходила дорогу в предназначенном для этого месте.

Пострадавших нет. Женщина отделалась незначительными ушибами и не захотела обращаться в больницу.

Вчера в Твери произошло два ДТП подряд. В первом случае сбили 18-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому переходу. Водитель нарушил закон, поехав на красный свет. Жертв нет. Во втором случае пострадавший получил незначительный травмы, когда водитель не пропустил его на «зебре» при выезде на главную дорогу. В обеих ситуациях установлено, что нарушители находились в трезвом состоянии.

В 2018 году Россия все еще остается в числе стран с самым высоким показателем смертности от ДТП. Самый большое количество пострадавших замечено в Ростове – 501 человек.