Три человека получили ранения при частичном обрушении балкона дома старой постройки в Марселе, французском городе, как сообщает служба спасения. Обрушение балкона стало одним из трёх произошедших в городе происшествий в то время, как власти обсуждают ветхость жилых построек.

Под завалами одного из обрушившихся слово это домов были найдены тела восьми человек. Люди, упавшие с балкона, получили травмы, но остались живы. Жители французского города очень недовольны отсутствием каких-либо действий со стороны городских властей.

Макрон заявил о том, что Европа должна увеличить свою долю расходов в НАТО на оборону. Отмечается, что он рассчитывает обсудить с Трампом на переговорах в Париже Сирию, Иран, торговые вопросы и сотрудничество в области обороны. Трамп находит высказывание лидера Франции оскорбительными, поскольку считает, что ЕС хочет зашиться от Соединённых Штатов.

Власти Франции задержали радикала, который намеревался совершить покушение на президента Франции во время проведения общественно значимых мероприятий. В заговоре против французского лидера участвовали шесть человек. Лидер этой радикальной группы намеревался пройти сквозь толпу и нанести удар президенту керамическим ножом.