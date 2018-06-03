В западной части Грузии загорелся лес

Сегодня, 19:06 \\ Происшествия

В селе Зекари (регион Имерети) произошел пожар в лесу. На месте происшествия задействованы 55 пожарных. Об этом сообщает местная Служба по чрезвычайным ситуациями в своем Facebook-аккаунте.

По предварительным данным, уничтожено уже 5 гектаров смешанного леса. Огонь охватил именно нижнюю часть.

Местность села Зекари отличается сложным рельефом, из-за чего специальной технике для тушения пожара невозможно туда добраться. Пожарные пытаются справиться с возгоранием подручными средствами.

В случае необходимости, будет задействовано максимальное количество человек для помощи. Сейчас основную силу составляют работники лесной службы Имерети. Подключены все возможные службы для быстрого урегулирования инцидента.

Сообщается, что пожар не представляет опасности для жилых домов. Причины пожара пока что не установлены.

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Автор - София Волкова
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