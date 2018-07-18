Мужчина и двое детей погибли во время пожара в Кемерове

27-летний отчим и двое детей умерли во время пожара в частном доме по улице Западная. Детям было 3 и 4 года.

Во время пожара матери детей дома не оказалось, она была на работе. Инцидент рассматривают как преступление, которое привело к смерти по неосторожности двух и более человек. По предварительной информации следователей, возгорание произошло при неосторожном обращении с огнем, в частности во время курения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Продолжается сбор подробностей.

Трагедия произошла сегодня около 15:00 по московскому времени. Пожарную службу вызвали соседи, увидевшие дым. Когда приехали пожарные, крыша дома уже была охвачена огнем. Было привлечено пять единиц техники.