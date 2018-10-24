В офис НТВ в Петербурге бросили коктейль Молотова

Бутылка с горючей смесью ударилась в дверь офиса и отлетела в машину, припаркованную рядом. Автомобиль сгорел, отметили источники в правоохранительных ведомствах.

Ночью 10 ноября в Петербурге неизвестные бросили коктейль Молотова в офис НТВ. Кто-то поджег и запустил бутылку с зажигательной смесью в здание редакции телеканала. О произошедшем в полицию сообщил очевидец. Прохожий увидел случившееся и позвонил правоохранителям.

По данным, неустановленные люди бросили коктейль Молотова в сторону входной двери офиса НТВ. Правоохранители уже инициировали проверку. Сообщается, что в инциденте никто не пострадал. От брошенной в здание офиса бутылки с коктейлем Молотова загорелась машина, она сгорела.