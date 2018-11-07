Рыболовлев выбрался в Москву под судебным контролем

В Монако против бизнесмена продолжают вести дело о коррупции. Об этом СМИ рассказал его представитель Дмитрий Чечкин.

Накануне суд назначил россиянину меру пресечения в виде судебного контроля, а не залога или подписки о невыезде. По словам Дмитрия Чечкина, она не ограничивает свободу передвижений Дмитрия Рыболевлева. Это позволило ему беспрепятственно выбраться в Москву даже во время расследования. Под каким предлогом и на какой срок - представитель уточнять не стал.

Напомним, 6 ноября владельца футбольного клуба "Монако" вызвали повесткой на допрос в полицию. Поводом стало разбирательство, касающееся торговца предметами искусства Иво Бувье. Днем позже правоохранители выдвинули против Дмитрия Рыболовлева обвинения в коррупционной деятельности. В частности, торговле влиянием. Обвиняемыми по делу стали ещё три человека: сын и ребенок экс-министра Филиппа Нармино и адвоката Татьяны Бершеды.