Автомобильный мост обрушился в Греции

Инцидент произошел в городе Кавала на севере Греции примерно в 4 часа дня по местному времени. Известно, что автомобильный мост обрушился в тот момент, когда по нему проезжали легковая машина и автомобильный кран.

Рухнувшая конструкция расположена прямо на выезде из города Кавала в Ксанти. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что масса проезжающего автокрана составила 50 тонн. Несмотря на то, что обошлось без человеческих жертв и пострадавших, транспортные средства получили некоторые повреждения.

Обрушился участок сооружения, длина которого составила 25 метров. Пока что официальные причины падения части конструкции не называются. Однако по предварительным сведениям, технические службы сообщили, что разрушенный участок моста не был рассчитан на столь большой вес автомобильного крана. На месте происшествия работают специальные службы и устраняют последствия происшествия. Известно, что авария создала очень большие пробки на дорогах, поскольку обрушенный мост являлся одной из основных автомобильных артерий города.

Напомним, ранее стало известно, что похожие событие случилось в районе поселка Каркатеевы в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Отмечается, что в результате событие окончилось для двоих летальным исходом, а еще семеро доставлены в местное медицинское учреждение для оказания помощи.