Нетрезвый житель Балашихи ранил человека из помпового ружья

Мужчина начал стрелять в квартире жилого дома в микрорайоне Никольское-Архангельское. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

По предварительной информации, ночью 10 ноября между двумя жителями Балашихи возникла ссора. При выяснении отношений один из участников конфликта воспользовался помповым ружьем и выстрелил оппоненту в колено. Раненный человек самостоятельно вызвал себе "скорую помощь". Вскоре на место происшествия прибыли и сотрудники полиции.

Как сообщает Telegram-канал Mash, стрелок убежал в ванную комнату и грозил нанести себе увечья. Спустя 4 часа мужчину уговорил выйти отец, заглянувший из дома по соседству. Пьяного гражданина задержали. Пока идет доследственная проверка обстоятельств.