Тысячи пауков захватили трассу в США

Животные не представляют опасности для жизни, но выглядят очень жутко в массовом скоплении. Об этом пишет издание UPI.

Житель США Зак Риггс стал свидетелем нашествия тысячи пауков на трассе Highway 230 в штате Арканзас. Членистоногие захватили деревянное ограждения, дорожные знаки, траву, деревья и прочие объекты на обочине шоссе, покрыв все это обширным слоем паутины.

Потрясенный американец продемонстрировал, что маленькие пауки не агрессивны и не кусают людей. несколько из них пробежали по руке водителя. Зак Риггс предложил всем, кто нуждается в нескольких особях, отправляться на охоту в округ Креигхед. Масштабы паутинной колонии он показал на видео.