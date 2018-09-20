Тысячи пауков захватили трассу в США

Сегодня, 12:49 \\ Происшествия

Животные не представляют опасности для жизни, но выглядят очень жутко в массовом скоплении. Об этом пишет издание UPI.

 Житель США Зак Риггс стал свидетелем нашествия тысячи пауков на трассе Highway 230 в штате Арканзас. Членистоногие захватили деревянное ограждения, дорожные знаки, траву, деревья и прочие объекты на обочине шоссе, покрыв все это обширным слоем паутины.

Потрясенный американец продемонстрировал, что маленькие пауки не агрессивны и не кусают людей. несколько из них пробежали по руке водителя. Зак Риггс предложил всем, кто нуждается в нескольких особях, отправляться на охоту в округ Креигхед. Масштабы паутинной колонии он показал на видео.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют ТЦ "Ереван Плаза"

 Торговый центр расположен по улице Большая Тульская, здание номер 13. Из него выводят всех посетителей, а также работников.

Hyundai покажет в Лос-Анджелесе новый внедорожник Hyundai Palisade

Южнокорейский автогигант раскрыл название своей новой разработки. Флагманский внедорожник...

Следователи предполагают умышленное повреждение шланга для взрыва под Смоленском

 Вполне возможно, один из жильцов дома совершил преступление на фоне семейной ссоры. Так...

Дэвид Швиммер может сняться в порно-версии сериала «Друзья»

 За такую роль актеру обещают 1 миллион долларов. Швиммер будет играть Росса Геллера, а...

В Новосибирске учеников на уроке придавило шкафами - возбуждено дело

 Одна из девочек сломала позвоночник. Об этом рассказала пресс-служба регионального...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ