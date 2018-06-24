В Канаде мужчину и ребенка подстрелили из пистолета

Подозреваемого задержали после отчаянных попыток сопротивления. Об этом пишет сайт телеканала CBS.

Инцидент произошел 9 ноября в канадской провинции Квебек. Мужчина открыл огонь из пистолета в пригороде Монреаля - Киркланде. Он подстрелил прохожего и 5-летнего ребенка, после чего забаррикадировался в жилом доме. Прибывшие на место стрельбы сотрудники полиции схватили 36-летнего нарушителя и заключили под стражу. В настоящее время они выясняют мотивы подозреваемого.

Правоохранители заявили СМИ, что пострадавшие попали в больницу с несколькими огнестрельными ранениями. Состояние 50-летнего пациента стабильно и не представляет угрозы для жизни. А мальчика отправили на операцию с повреждением в области живота.