В Канаде мужчину и ребенка подстрелили из пистолета

Сегодня, 12:07 \\ Происшествия

Подозреваемого задержали после отчаянных попыток сопротивления. Об этом пишет сайт телеканала CBS.

 Инцидент произошел 9 ноября в канадской провинции Квебек. Мужчина открыл огонь из пистолета в пригороде Монреаля - Киркланде. Он подстрелил прохожего и 5-летнего ребенка, после чего забаррикадировался в жилом доме. Прибывшие на место стрельбы сотрудники полиции схватили 36-летнего нарушителя и заключили под стражу. В настоящее время они выясняют мотивы подозреваемого.

Правоохранители заявили СМИ, что пострадавшие попали в больницу с несколькими огнестрельными ранениями. Состояние 50-летнего пациента стабильно и не представляет угрозы для жизни. А мальчика отправили на операцию с повреждением в области живота.

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Автор - Александр Лубяной
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