Стала известна возможная причина пожара в петербургском гипермаркете «Лента»

Сегодня, 11:25 \\ Происшествия

По последней информации, огонь охватил около 5 тысяч квадратных метров площади гипермаркета, в здании обрушилась крыша. Ранг сложности пожарные понизили с третьего на второй, с огнем борется 197 сотрудников МЧС.

 10 ноября стало известно, что в Петербурге случился масштабный пожар. В гипермаркете «Лента» случилось возгорание, после загорелась крыша и случилось обрушение. Здание магазина сделано из металлической конструкции, которые из-за нагревания могут еще сильнее обрушиться.

Сотрудники магазина рассказали, что пожар в петербургском гипермаркете «Лента» мог начаться в отделе, где продается растительное масло. В МЧС эту версию пока что не комментировали, в данный момент спасатели проводят проливку здания. СМИ пишут, что возможная причина пожара уже стала известна.

Основной причиной пожара источники называют неисправность электропроводки. Также возгорание могло случиться из-за сломанных электрических приборов или из-за нарушений правил пожарной безопасности. Источник из службы технического надзора Петербурга сообщает, что к данному моменту возможная причина пожаров в разных данных разнится. Причиной этому может быть отсутствие полной картины случившегося, спасатели еще не успели полностью ликвидировать пожар, поэтому осмотреть здание и установить источник возгорания к данному моменту не представляется возможным. Ранее уже было показано видео, которое сняли очевидцы пожара.

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Автор - Анна Пушкина
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