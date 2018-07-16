СМИ: Пьер Нарцисс избил и ограбил товарища в клубе Москвы

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По словам очевидцев, певец находился в состоянии опьянения. Пьер Нарцисс стал известным после проекта «Фабрика звезд-2», где исполнил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц».

 СМИ сообщают, что в ночь на 10 ноября в клубе Москвы случилась драка. Якобы, певец Пьер Нарцисс устроил дебош. По данным, некогда известный артист был в клубе со своим другом. Между Нарциссом и его знакомым возникла ссора, которая потом переросла в драку.

 Сообщается, что Пьер Нарцисс избил и ограбил своего товарища. Сначала певец ударил своего друга пивной кружкой. Нарцисс ударил стеклянным сосудом своего товарища, разбив кружку о его лицо. Затем певец схватил мобильный телефон своего оппонента и поспешил скрыться. Пострадавший уже обратился в полицию. СМИ пишут, что правоохранители могут возбудить против Пьера Нарцисса уголовное дело по статье за грабеж. Сам певец инцидент пока что не комментировал. Официальный комментариев в полиции также еще не предоставили.

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Автор - Анна Пушкина
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