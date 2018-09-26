Загорелась крыша гипермаркета "Лента" в Петербурге

В МЧС пожару присвоили третью степень сложности. Очевидцы публикуют фотографии и видеозаписи горящего здания в социальных сетях.

В субботу, 10 ноября, на территории Санкт-Петербурга загорелся гипермаркет "Лента" - дом №118 на набережной Обводного канала. Как выяснили спасатели, пожар изначально вспыхнул на крыше. Однако вскоре кровля рухнула внутрь - и языки пламени охватили зал. Над районом поднялся огромный столп черного дыма. Местные жители страдают от неприятного запаха гари.

Представители ГУМЧС отмечают, что площадь возгорания увеличилась до 4,8 тысяч квадратных метров. 54 пожарных и 12 машин пытаются погасить огонь. Накануне они эвакуировали из гипермаркета 800 посетителей и сотрудников. По имеющимся данным, никто не пострадал.