Загорелась крыша гипермаркета "Лента" в Петербурге

Сегодня, 09:55 \\ Происшествия

В МЧС пожару присвоили третью степень сложности. Очевидцы публикуют фотографии и видеозаписи горящего здания в социальных сетях.

 В субботу, 10 ноября, на территории Санкт-Петербурга загорелся гипермаркет "Лента" - дом №118 на набережной Обводного канала. Как выяснили спасатели, пожар изначально вспыхнул на крыше. Однако вскоре кровля рухнула внутрь - и языки пламени охватили зал. Над районом поднялся огромный столп черного дыма. Местные жители страдают от неприятного запаха гари.

Представители ГУМЧС отмечают, что площадь возгорания увеличилась до 4,8 тысяч квадратных метров. 54 пожарных и 12 машин пытаются погасить огонь. Накануне они эвакуировали из гипермаркета 800 посетителей и сотрудников. По имеющимся данным, никто не пострадал.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют ТЦ "Ереван Плаза"

 Торговый центр расположен по улице Большая Тульская, здание номер 13. Из него выводят всех посетителей, а также работников.

Hyundai покажет в Лос-Анджелесе новый внедорожник Hyundai Palisade

Южнокорейский автогигант раскрыл название своей новой разработки. Флагманский внедорожник...

Следователи предполагают умышленное повреждение шланга для взрыва под Смоленском

 Вполне возможно, один из жильцов дома совершил преступление на фоне семейной ссоры. Так...

Дэвид Швиммер может сняться в порно-версии сериала «Друзья»

 За такую роль актеру обещают 1 миллион долларов. Швиммер будет играть Росса Геллера, а...

В Новосибирске учеников на уроке придавило шкафами - возбуждено дело

 Одна из девочек сломала позвоночник. Об этом рассказала пресс-служба регионального...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ