В Москве строительная плита насмерть раздавила рабочего

Сегодня, 09:11 \\ Происшествия

ЧП случилось на стройплощадке в районе Очаково-Матвеевское. На строителя с 4-метровой высоты рухнула строительная люлька, после произошедшего на него упала еще и 500-килограммовая плита.

 В Москве на строительной площадке, расположенной в проезде Стройкомбината, случилось чрезвычайное происшествие. Там погиб рабочий. Сколько мужчине было лет – пока что не известно.

Строительная плита придавила рабочего. Ему вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался еще до приезда врачей. 500-килограммовая плита его раздавила насмерть. Источник в экстренных службах также сообщил, что полиция уже начала расследование. Правоохранителям предстоит выяснить, по каким причинам строительная плита упала и насмерть раздавила рабочего. Полиция выяснит, не были ли нарушены правила охраны труда и каковы все обстоятельства случившегося.

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Автор - Анна Пушкина
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