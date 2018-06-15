В Дагестане грузовик наехал на наряд ДПС и насмерть сбил полицейского

Об этом сообщили в МВД по республике. Сотрудники ДПС оформляли ДТП, как вдруг на них наехал грузовой автомобиль.

В Дагестане был сбит полицейский. На 9-м километре трассы «Кочубей – Астрахань» случилась авария. Сотрудники ГИБДД выехали на место инцидента и стали оформлять ДТП. Наряд ДПС находился в служебном автомобиле. В это время в сторону полицейской машины двигался грузовик. Грузовик наехал на находящийся в машине наряд ДТП. В итоге, один из правоохранителей был серьезно травмирован и умер на месте.

Грузовик насмерть сбил полицейского. Полиция уже выясняет все обстоятельства случившегося. Полицейский погиб во время исполнения служебных обязанностей.

В МВД Дагестана уже выразили соболезнования семье погибшего сотрудника ДПС. Другие подробности инцидента пока что не сообщаются. Также не известно, получил ли водитель грузовика травмы и были ли травмированы другие сотрудники ГИБДД.