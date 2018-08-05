Пожар в Калифорнии является самым разрушительным за всю историю

На севере Калифорнии произошел страшный пожар, который является самым разрушительным за всю историю в штатах. На данный момент огонь охватил уже больше 36 га, а ранее пострадало 7 тысяч построек.

На сегодняшний день причина пожара остается неизвестной, но компания Pacific Gas and Electric Co сообщила, что до случившегося масштабного пожара одна из линий электропередачи серьезно пострадала.

В 2017 году а Америке постоянно была проблема пожаров. В Калифорнии зафиксировали возгорание Tubbs, которое на тот момент являлось самым разрушительным. Площадь возгорания была около15 га, также уничтожено более 5,5 зданий. Для того, чтобы устранить проблему, понадобилось $18 млрд.

Ранее в Калифорнии из-за пожара, который распространяется с огромной скоростью, была объявлена эвакуация всех граждан. Более 250 тысяч человек оставили свои дома. Дональд Трамп сообщил, что данная ситуация является экстренной и чрезвычайной. Предварительные данные показывают, что жизни 9 человек огонь уже успел забрать.