В Болгарии по требованию США арестован россиянин

Сегодня, 21:52 \\ Происшествия

Россиянин 38 лет по имени Александр Ж. сегодня, 9 ноября был задержан в Болгарии. Информацию предоставила супруга задержанного.

Жена Александра сообщила о случившемся генеральному консулу России в Варне Владимиру Климанову. Информация была подтверждена консулом.

Никаких подробностей о причинах задержания пока что неизвестны, как сказал Климанов. Болгарские СМИ утверждают, что мужчина задержан по подозрению в кибермошенничестве. Нью-Йоркский суд выдал ордер на арест россиянина.

Мужчина имеет болгарское гражданство, и проживает в стране около 8 лет. Несмотря на это, суд Варны оставил Александра задержанным до выдачи его правоохранительным органам штатов. Ближайшие 60 дней мужчина будет под стражей.

По предварительным данным, ущерб от незаконной деятельности россиянина составляет 7 млн. долларов.

Генеральное консульство РФ планирует урегулировать ситуацию, приняв необходимые меры.

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Автор - София Волкова
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