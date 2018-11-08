В Москве грузовик насмерть сбил ребенка и скрылся с места происшествия

В Москве возле спортивной школы на пересечении улиц Дубравная и Барышиха около дома № 35 произошло ДТП.

Грузовик марки Scania наехал на мальчика, когда тот перебегал дорогу по пешеходному переходу. Ребенок погиб, не дождавшись приезда медиков. По предварительным данным, ему было 10 лет.

Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения.

Мнение очевидцев неоднозначно. Одни считают, что сигнал светофора сменился в тот момент, когда побежал мальчик. Другие считают, что погибший не дождался зеленого света и побежал через дорогу преждевременно.

Водитель скрылся с места преступления. По последним данным, он уже задержан. Подробности инцидента уточняются.