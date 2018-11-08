В Москве грузовик насмерть сбил ребенка и скрылся с места происшествия

Сегодня, 21:29 \\ Происшествия

В Москве возле спортивной школы на пересечении улиц Дубравная и Барышиха около дома № 35 произошло ДТП.

Грузовик марки Scania наехал на мальчика, когда тот перебегал дорогу по пешеходному переходу. Ребенок погиб, не дождавшись приезда медиков. По предварительным данным, ему было 10 лет.

Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения.

Мнение очевидцев неоднозначно. Одни считают, что сигнал светофора сменился в тот момент, когда побежал мальчик. Другие считают, что погибший не дождался зеленого света и побежал через дорогу преждевременно.

Водитель скрылся с места преступления. По последним данным, он уже задержан. Подробности инцидента уточняются.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют ТЦ "Ереван Плаза"

 Торговый центр расположен по улице Большая Тульская, здание номер 13. Из него выводят всех посетителей, а также работников.

Hyundai покажет в Лос-Анджелесе новый внедорожник Hyundai Palisade

Южнокорейский автогигант раскрыл название своей новой разработки. Флагманский внедорожник...

Следователи предполагают умышленное повреждение шланга для взрыва под Смоленском

 Вполне возможно, один из жильцов дома совершил преступление на фоне семейной ссоры. Так...

Дэвид Швиммер может сняться в порно-версии сериала «Друзья»

 За такую роль актеру обещают 1 миллион долларов. Швиммер будет играть Росса Геллера, а...

В Новосибирске учеников на уроке придавило шкафами - возбуждено дело

 Одна из девочек сломала позвоночник. Об этом рассказала пресс-служба регионального...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ