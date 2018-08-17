Врач-травматолог скончался в детском медицинском учреждении на северо-востоке столицы. Инцидент произошел в поликлинике на улице Декабристов.

В детской поликлинике Москвы на рабочем месте умер врач. По данным СМИ, мужчине было 44 года. Сообщается, что предварительной причиной смерти врача считается сердечный принцип. Мужчина мог умереть от острой сердечной недостаточности.

Точные причины смерти и подробности инцидента СМИ не сообщают. В официальных ведомствах смерть врача на рабочем пока что не комментировали. Также не сообщается, стало ли врачу плохо по причинам плохого здоровья или же он перенес напряжение. Точных версий смерти врача детской поликлиники пока что не сообщается. Информацию предоставили источники, теперь СМИ ожидают официальных комментариев от правоохранительных органов или же от ведомств Минздрава.