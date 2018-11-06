Трое маленьких детей погибли во время пожара в Волгоградской области

Сегодня в городе Ленинск Волгоградской области в частном доме погибли трое детей возрастом 6 месяцев, 2 и 4 года. Сообщение об инциденте поступило около 16:00 по московскому времени.

Согласно предварительным данным регионального следственного комитета, во время происшествия отец детей был на работе, а мать работала на земельном участке у дома. Когда она решила зайти в дом, обнаружилось, что все внутри окутано дымом, из-за чего женщина не смогла пройти дальше. Она вызвала пожарную службу, к моменту прибытия которых дом уже был в огне. Было установлено, что первыми загорелись кровля и шифер частного дома.

Тела были обнаружены по ходу тушения пожара.

На место трагедии приехала пожарная лаборатория. Также там работают представители правоохранительных органов и МЧС, выясняя подробности и причины возгорания.