Трое маленьких детей погибли во время пожара в Волгоградской области

Сегодня, 19:46 \\ Происшествия

Сегодня в городе Ленинск Волгоградской области в частном доме погибли трое детей возрастом 6 месяцев, 2 и 4 года. Сообщение об инциденте поступило около 16:00 по московскому времени.

Согласно предварительным данным регионального следственного комитета, во время происшествия отец детей был на работе, а мать работала на земельном участке у дома. Когда она решила зайти в дом, обнаружилось, что все внутри окутано дымом, из-за чего женщина не смогла пройти дальше. Она вызвала пожарную службу, к моменту прибытия которых дом уже был в огне. Было установлено, что первыми загорелись кровля и шифер частного дома.

Тела были обнаружены по ходу тушения пожара.

На место трагедии приехала пожарная лаборатория. Также там работают представители правоохранительных органов и МЧС, выясняя подробности и причины возгорания.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют ТЦ "Ереван Плаза"

 Торговый центр расположен по улице Большая Тульская, здание номер 13. Из него выводят всех посетителей, а также работников.

Hyundai покажет в Лос-Анджелесе новый внедорожник Hyundai Palisade

Южнокорейский автогигант раскрыл название своей новой разработки. Флагманский внедорожник...

Следователи предполагают умышленное повреждение шланга для взрыва под Смоленском

 Вполне возможно, один из жильцов дома совершил преступление на фоне семейной ссоры. Так...

Дэвид Швиммер может сняться в порно-версии сериала «Друзья»

 За такую роль актеру обещают 1 миллион долларов. Швиммер будет играть Росса Геллера, а...

В Новосибирске учеников на уроке придавило шкафами - возбуждено дело

 Одна из девочек сломала позвоночник. Об этом рассказала пресс-служба регионального...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ