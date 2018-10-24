В центре Киева во время акции протеста прогремели три взрыва

Происшествие случилось на Андреевском спуске, где проходила акция протеста против строительства отеля. Во время взрывов появились клубы густого дыма, а вокруг распространился неприятный запах.

В центре Киева прогремели три взрыва. Пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищук подтвердила информацию о случившемся. Взрывы прогремели в ходе акции протеста. Митингующие протестовали против незаконного строительства.

Три последовательных взрыва прогремели на территории, где строится отель. Участники митинга называют случившееся актом провокации. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Правоохранители перекрыли проезд и проход к стройке. Причины взрыва и детали случившегося пока что не сообщаются. Также не известно, кто бросил взрывчатку и причастны ли к этому участники акции протеста.