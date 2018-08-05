Редкого белого медведя убили и ещё двух ранили в заповеднике на Чукотке

Неизвестный подстрелил животных из Красной книги на территории "Острова Врангеля". Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

На территории заповедника в Чукотке запрещено вести охоту в любом формате. Однако неизвестный при помощи огнестрельного оружия убил белого медведя. Ещё два столь редкого в России хищника получили ранения.

Сотрудники прокуратуры Чаунского района провели проверку и возбудили уголовное дело по признакам незаконной добычи особо ценных представителей фауны, находящихся в Красной книге. Правоохранители отмечают, что руководство природного заповедника не направляла в правоохранительные органы информацию о фактах преступления. В настоящее время главе организации внесли представление о выявленных нарушениях.