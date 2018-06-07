В Самарской области на полигоне взорвался боеприпас

При взрыве, который случился во время того, как специалисты осуществляли разгрузку боеприпасов, пострадали люди. Четыре человека были травмированы.

В Самарской области на полигоне произошло ЧП. В ходе осуществления выгрузки боеприпасов случился взрыв. Предварительно сообщается, что взрыв стал причиной случайной детонации одного из взрывных предметов. Иными словами, боеприпас сдетонировал и взорвался. Из-за этого могла случиться взрывная волна. Случилась ли детонация другие припасов – пока что не сообщается.

Источники из экстренных служб сообщили, что в инциденте были травмированы четыре человека. О степени тяжести их травм пока что информации нет. Причины, по которым взорвался боеприпас также уточняются.

По данным СМИ, снаряды привезли на полигон Самарской области для их утилизации. Официальных комментариев в экстренных и правоохранительных службах пока что не давали.