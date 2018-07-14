Мужчина попал в больницу с ожогами из-за таракана

Сегодня, 16:10 \\ Происшествия

Житель Москвы пострадал при попытке убить таракана у себя на кухне. С тяжелыми травмами он оказался в ожоговом центре клиники Ф. Иноземцева.

Москвич не стал прибегать к традиционным методам борьбы, таким как тапок или газета. Чтобы устранить нежелательного гостя, мужчина попытался сжечь насекомое. Для этого он вооружился зажигалкой и газовым баллончиком, предназначенным для зажигания газовой плиты. Неизвестно, как резкая вспышка повлияла на насекомое, но сам москвич был госпитализирован с ожогами второй и третьей степени на 8% поверхности рук.

Специалисты ожогового центра быстро и успешно справились с операцией. По слова врачей, мужчина уже отправился домой.

Вчера, 8 ноября жители Новокузнецка, пребывающие во второй больнице, обнаружили засилье тараканов. Большое количество насекомых было замечено в терапевтическом отделении.

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Автор - София Волкова
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